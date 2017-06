A baloldalnak később a választókkal, végül meg a választással lesz bajuk

Nézem ezt a videót, ahol a Gálvögyin, a Hajós Andráson, meg a Stólbucin kívül elsőre nem ismerek föl senkit. Tényleg, kik ezek az emberek és miért érdekeljen, hogy mit mondanak? Na de mindegy is, hiszen tulajdonképpen az jár a fejemben, hogy mennyire logikus, hogy idejutott a demokratikus ellenzék, és annak holdudvara.

Évek óta egyértelműen látszik, hogy az ellenzék a politikai életben csődöt mondott, kiégett és unalomig ismert, lejárt szavatosságú politikusokkal igyekszik visszavánszorogni a kormányrúd mögé, a balliberális oldal meg drukkol nekik, mert jó minisztériumi munkákban, állami megbízásokban, igazgatósági tagságokban reménykedtek. Csakhát a baloldalnak nem fekszenek ezek a demokratikus játékszabályok, nem megy sem a jó jelöltválasztás, sem az összefogás, sem a meggyőzés, sem a programírás, sem a semmi.

A baloldal politikai ereje elpárolgott, füstbe ment, mint Juhász Péter egyetemi évei.

Erre jött az újabb gondolat, hogy ha a parlamentben meg a választásokon nem megy, akkor majd az utcán menni fog, a civilekkel, akikre hálisten nem is kell szavazni, mégis mindenhol ott vannak, és elfoglalják az Oktogont, meg kimennek sátrazni nyaranként a Ligetbe, télen persze otthagyják a sátrat a csöviknek. Aktivistáskodjanak csak ők a hidegben, amúgy sincs semmi egyéb dolguk.

Csakhát ugye, hiába szervezték a Kossuth térre, vagy a Fidesz székház mellé a tüntikéket, azokból valahogy mindig egy Pride-dal, Másujelsejével és Woodstock-kal kevert Fásy mulató alakult, nem pedig forradalom. Szóval egyelőre úgy látszik ez a civil vonal is halott, meg amúgy is megint itt a nyár, menni kell occupyzni a Gellért fürdő strandját, és ott társadalmi elégedetlenkedni, mert így legalább nem kell belépőt fizetni, és abba sem szólhatnak bele, ha tábortüzet akarnak rakni a fűre.

Na, és akkor itt az újabb ötlet, hogy a hiba mégsem a balliberálisokban van, hanem akkor a választási rendszerben. Ott lesz a bibi, hiszen igazságtalan azokkal a pártokkal, akikre a kutya se akar szavazni. Akkor fog tetszeni a rendszer, ha a Párbeszéd is bejut a parlamentbe. Meg az Együtt is. Meg a DK is. De még akkor sem elég igazságos, mert a legigazságosabb akkor lenne, ha elindulásával automatikusan nyerne is a mostani ellenzék, mégpedig 99-1 arányban.

Na jó, legyen 98-2, mert fidesz-KÁDÉEMPÉ. Az kettő.

De mi van, ha még ez sem jön be, és még mélyebben van a hiba, és a pandatekintetű Gálvölgyi kiáll megint a Gulyás Marci kamerája elé, és elmondja, hogy nem a választásokkal, hanem a választókkal van a baj. Azok a hibásak, tehát azoktól, akik szavazatukkal rombadöntötték az országot, immáron háromszor, ha az MDF-et nem is számítjuk, na, azoktól meg kell vonni a szavazati jogot, bosszúból, mert ők úgyis bunkók, meg fasiszták, meg LMBTQI helyett csak FN-k. Meg elnyomó, középkorú, fehér, keresztény férfiak. Meg vidéki nyuggerek. Meg csúti cigányok. Ha lekapcsolják az országrontó népességet, beterelik őket valami bányába a választások idejére, akkor igazságos lesz a választás, győz a baloldal.

Nademivan akkor, ha ez sem elég, és a Gálvölgyi belemondja a Gulyás Marci kamerájába, hogy elvtársak, itt a demokráciával van a baj, azt hibáztuk el. Az akadályozza meg a baloldal parlamentbe kerülését. És akkor a kedves demokrata barátaink leváltják a demokráciát. És megválasztják a Gálvölgyi Jánost elsőtitkárnak, vagy a Stólbucit.

