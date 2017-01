Cigánysor vs. Habzsidőzsi – kinek hiányzik az ötkarika

A haladó médiának is kell hurrápropaganda, elvégre jövőre választások lesznek, és ugye itt az idő felépíteni azokat a kampányokat, amik majd jól elhozzák az Orbxitet a magyar ugarra és kiugrunk 2018-ban a Trump-Putyin-Netanjahu tengely (New York – Moszkva – Tel Aviv, a gyengébbek kedvéért) szorító karmaiból. Ezért most Mécs Imre kisebbik gyermeke, a Jani, az a „Szakállas Ballergyerek, Akit Már Láttunk, De Nem Jegyeztük Meg A Nevét”, illetve pár Tátikás aktivistapista és femináci összefogtak, megérezték a Momentumot, elhívták Tölgyessyt a trúkonzerv endorsmenthez és elkezdték meghekkelni az olimpiát.

A Heti Válasz a buli elején még – kellő normalitásról téve tanúbizonyságot – röhejessé nyilvánította a történetet. Tényleg nehéz a formálódó, győzelemre vivő dicsőséges tavaszi ébredést kiérezni abból, hogy a szemmel láthatóan tesiből FM-kategóriás spongyabob brigád abban látja a közös cselekvés eszközét, hogy jogi kiskapuk révén jól ráerőszakolja a belváros akaratát egy egész országra.

És mi is ez a kiskapu? Hát a tény, hogy az Olimpiai Pályázatot nem országok, hanem városok nyújtják be, esetünkben Budapest, és ez adja a lehetőséget, hogy a Körúton belüli vízfej egy pillanat erejéig többséget alkothasson. Mivel az Agglomeráció sem vehet részt ezúttal a szavazásban, ami olyan mocskos jobbos fészkektől terhes, mint Pomáz, Szentendre és Gyál, így ezúttal van esély arra, hogy elérjenek valami többségszerűséget azzal, hogy felkiált a Váci út, vörös Csepel meg felel neki, és a vörös rongyokat Tarkós és Orbán pofájába tömve rá tudják venni a Kormányt és Tarlóst, hogy vonja vissza az olimpiai pályázatot, és jól NE legyen olimpia 2024-ben, amikor simán lehet, hogy már Fidesz sem lesz, hisz két választás lesz addig, de ez nem zavarja 2017-ben Mécs Janit, a „Szakállas Ballergyereket, Akit Már Láttunk, De Nem Jegyeztük Meg A Nevét”, illetve a jól ismert pár tátikás aktivistapistát és feminácit, akik most immáron sokadjára megint jól összefogtak.

A mulatságos része nem is ez, hanem az, hogy valószínűleg Simipapa leszólt az újabban az ő pórázán lihegő ex-fideszes igazkonziknak, hogy most az van, hogy nem kell olimpia, hisz lófasz az olyan olimpiába, ahol nem a Közgép építi az atlétikai stadiont.

Szóval fogták magukat az örök ellenzékiek és rögtön össze is álltak a libsikkel egy nagy közös hábizti-brigádba, hogy kicsit hosszabban és körülményesebben moralizálva, kevesebb balos, de azért vilgármarxista-technokrata maszlaggal bőven ellátva (lásd: a 444-videót és a „magyar társadalom átvette a kezdeményezést” szöveget) elmondják, miért szar ötlet, ha két ciklus múlva itt mindenféle nemzetközi emberkék ugrálnak jobbra-balra meg úszkálnak meg rohangálnak.

Szóval most kezdjünk neki – olimpiától függetlenül – összegyűjteni, hogy mi a gáz ezzel az egész dologgal. Az már most látható, hogy konkrétan NEM az olimpiáról van szó. Magyarázkodni is kell Pásztory Dórától Molnár Gyuláig mindenkinek, hogy de hát ők imádozzák az Olimpiát, mint eszményt meg a Budapesti Olimpia is tökjó dolog lenne, ha…… Ha?

Hát naná, hogy Orbán Viktor és a Fidesz és Mészáros Lőrinc és korrupció és az elmaradhatatlan köztársasági bázisdemokrácia.

Tehát eleve az egész buli egy mocskos nagy ürügy a 8 éve a seggén rothadó, illetve 2 éve a francba kirúgott túlmozgásosoknak, hogy csináljanak valamit Sorosgyurka ideszivárgó maradék okkupájos pénzével, és a korrupcióban megfáradt Simi is anyázhasson valahol, hamár a Közgép maximum vidéki játszótereket építhet stadion helyett manapság.

Mivel önálló vállalkozni, dolgozni, produktív munkát végezni nagyon büdös és fárasztó, nem beszélve arról, hogy ha valaki bármit csinál a Fidesz kormány alatt Magyarilanden, az már eleve gyanús, „biztos kinyalta a helyi fideszes seggét a pénzért”, ezért lánglelkű demokratáink immáron 8. éve próbálják munka, erőfeszítés nélkül, a szimpla szabotázs, obstrukció és hiszti révén megszerezni a figyelmet. Egyelőre még csak azt tudják hála Istennek, mert sajnos akárki akármit is mond, a HATALOMHOZ ez a mentalitás még édeskevés.

Bár a fene se tudja, ha megkaparjuk a felszínt, felsejlik a háttérben Trudeau és Obama egyre inkább ködbe vesző alakja, mint minden liberális vágyálma, a világ legszebb tejszínhabos látszatkormányzásáról.

Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy eme két nemzetközi liberális hős alapvetően valag lével van kitömve, és olyan kevéssé elhanyagolható oligarchák biztosítják látványkormányzásukhoz az anyagi hátteret, mint a Világ azon nyolc emberéből hatan, akik – az egyébként a csőbalos Oxfam Jelentés szerint – a Világ 3.2 milliárd legszegényebb emberének komplett vagyonát birtokolják.

Ennyit a hatalmas szociális érzékenységről, mert ne legyenek illúzióink: a Momentumot is érezni kell valamiből, ahogy a Simicskának sem ácsolnak egykori közszolgák ingyen erkölcsi piedesztált.

A magyar ellenzék tehát testületileg döntött úgy, hogy munka helyett addig köp a másik levesébe, míg a sok kulától annyira gusztustalan nem lesz a lötty, hogy ki kelljen önteni. A baj csak az, hogy a 444-es dicsőségvideóban az első félmondatban arról pofázik az a „Szakállas Ballergyerek, Akit Már Láttunk, De Nem Jegyeztük Meg A Nevét”, hogy ő alaphangon szarik szakpolitikára és ezekre a „bonyolult” dolgokra, azt akarja, hogy ez a sok ember (mind a kétszáz) „együtt cselekedjen”. Ami ugye nem más, mint meghekkelni a bármit.

Köpni egy nagyot, meggátolni, elgáncsolni, obstruálni.

Legyen az bármi: oktatási reform, egészségügyi fejlesztés, a Városliget, a Kossuth tér (emlékezünk a kivágott fákon üvöltöző libsikre?), a Várbazár, a stadionrekonstrukció, a vidéki főtér fejlesztések, az M4-es autópálya. Tulajdonképpen MINDEN az égadta egy büdös világon. És az ok? Mert Szabolcsban a cigányok éheznek és mert rozsdás a cső a kórházban, valamint szar a suliban a gyereknek, nem vidám benne, panaszkodik, mi meg ugye mindent megtennénk, hogy ne ordítson otthon a büdös kölke, de hát állandóan csak növeli a stresszfaktort, mikor mi csak aludni akarnánk.

El lehet árulni ezen a ponton egy dolgot: korrupció, egészségügy, oktatás: ez a három téma van a világon, ahol soha a büdös életben senki nem fog egy másodpercig elégedetten hátradőlni. A negyedik a „szegénység”. Ezek tipikusan azok a területek, ahol nem születhet az Átlagpistának pozitív élménye. Ezek a tömegdemokráciában a mindenkori sapkák a mindenkori Kormány-nyuszika fején. A szociálpszichológiai alapja ennek pedig egyszerűen az, hogy ezek azok a „kényszerek”, amit a mindenkori „elégedett átlegember” az Államtól megkap. Nincs az az Átlagjózsi akinek Átlagpistike nevű gyereke az életben valaha boldogan ment volna az iskolába. Akit oda meg vissza vinni a Suliba ne lenne a reggeli és délutáni rutin leginkább megterhelő része. Ahol ne lenne legalább egy klimaxos kémiatanárnő, aki alapvetően komcsi/fideszes, és ordít a gyerekkel, mert nem tudja, mi az a kovalens kötés.

A szociális trollkodás harmadik dzsolidzsókere a mindenkori éhező cigány a mindenkori cigánysoron, ahol a mindenkori elnyomófehér/hungaronacionalista elnyomja őt.

A szegénységről meg annyit érdemes mondani, hogy nagymamám még mesélte milyen volt, amikor EGY PÁR cipője volt és egy hónapban egyszer evett húst. És hogy 25 éves elmúlt, amikor először látott olyant, hogy „banán”. Nos, ehhez a mélyszegénységhez képest ma már minden gyerek ingyen eszik, éhen halni konkrétan lehetetlen cigánynak-nemcigánynak egyaránt, és a legutolsó putriban is megy az RTL Klub. Tehát már egyszerűen vannak a szegénységnek kategóriái, amik nincsenek, de ennek ellenére a mindenkori „felszabadítók” simán tudnak azzal kampányolni, hogy mégis vannak szegények.

Micsoda meglepetés, hisz ugye ez tényleg így van: ha mindenkinek több van, akkor értelemszerűen akiknek kevesebb van, azoknak relatíve a többihez képest lesz kevesebb akkor is, ha amúgy már rég nem fenyegeti éhhalál és hasonló veszélyek. Megfagyni még lehet ugyan, de ahhoz ad1: alkoholistának kell lenni, vagy valami nagyon távoli tanyán nagyon öregnek. Ez előbbi iszonyatra ott van a szociális munkások hada, az utóbbi szörnyűséget pedig immár gondnoki hálózatok kezelik, a tragédia azonban ettől tragédia marad.

Több pénzt az embereknek, jobb éghajlatot a Kárpát-medencébe! No olimpia!

Ebből is látható, hogy az egész Momentum semmi több, mint a legalacsonyabb szintű szociális trollkodás, minden létező szakpolitikai alap, értelmes érv és megalapozott stratégia nélkül. Ezek után mit gondolunk az Olimpiáról? Hogy IGEN, méghozzá KURVÁRA IGEN!

Mi lenne hasznosabb egy Olimpiánál? Ha már megépítettük a Szily László által lepocsékrondázott uszodát a FINA VB-re, hadd ússzon már benne még egy kört a Katinka 2024-ben a 4 aranyáért! Ja bocs, abban már a jövő Katinkája fog úszni, 2024-ben, ahol a most anyázó LMP és egyéb ellenzéki Momentumok valószínűleg régesrég nem fognak létezni, ahogy Simicska pénze is valószínűleg a párizsis zsemlére lesz elég neki, mert 2024 baromi messze van.

És hogy ebből sokan meggazdagszanak majd, akik nem mi vagyunk? Hol nem szarom le, ha Olimpia lesz Pesten? Kit érdekel egy újjáépített, felújított, ugrásszerűen fejlődő városban, hogy ki a halál építi meg a hidakat, stadionokat, sportközpontokat, ha utána szakáganként minden leendő olimpikonunk olimpiai körülmények közt készülhet fel sportágaiban a nagy megmérettetésekre? Ja és igen, közpénzek magánzsebekbe vándorolnak? Miért, mit szeretnétek? Valami kurva nagy hodályban gyűjtsék a Gellért-hegy belsejében? Meg amúgy nem kapitalizmus van?

Hol érdekel, hogy melyik kormány melyik oligarchája kap közbeszerzést a drága adófizetői pénzekből az ötös metróhoz, ami majd leszáguld Csepelre 2024-ben? 2024 emberek! Addigra lehet már Fidesz se lesz! Szóval igen, akarok Olimpiát, mert ez nem csak Budapestnek, hanem az egész országnak hatalmas lehetőség! A turizmus, az infrastruktúra, az országos élsport színvonala mind növekedni fog.

Kell még sorolni tovább? Igazából felesleges, mert az olimpia olyan frankó dolog, amit nem kell védeni, pláne nem egy rakás idióta libsi és sértett pöffeteggomba ellenében.

Hajrá Olimpia!

