Eldőlt: a kormány kitüntetése tehet a buszbalesetről

Itt a bombahír az MNO.hu-n: 2012-ben kormányzati kitüntetést kapott az a buszos cég, amelynek járműve Veronában kigyulladt, és amelyben tizenhat magyar diák és tanár vesztette életét. A „tényfeltáró” írásból – amelyet a kormányzati médiahad gondosan elhallgatott – kiderül, hogy az Év Buszos Személyszállítója elismerést „Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át 2012. február 1-jén Czakó Tibornak, a Pizolit Kft. ügyvezetőjének” (aki a mellékelt fotó tanúsága szerint még mosolygott is a díj átvételekor).

Az semmit sem von le az oknyomozó írás értékéből, hogy a nemzetgazdasági minisztert akkoriban nem Varga Mihálynak hívták, hanem Matolcsy Györgynek. Ám nem ez itt a lényeg: hanem hogy a kormány kitüntetett 5 (azaz öt) esztendeje egy olyan céget, amelynek a járműve most orvul kigyulladt. A vájt fülűek ennyiből is érzik (hallják), hogy itt valami súlyos összeesküvés van kibontakozóban. Sőt, már ki is bontakozott!

Botcsinálta Bartus Lászlókként csak össze kell raknunk a mozaikokat! Miért kapott volna kitüntetést a Pizolit, ha most egy buszuk kigyulladt? A leendő gyulladásról már a díjátadón tudniuk kellett – ez majdhogynem nyilvánvaló. Legalábbis Simicska (180 fokos) Lajos internetes portáljának óvatos sugalmazása szerint. Az óvatos sugalmazás jelen esetben azt jelenti, nem írták le, mire akarnak kilyukadni, de közben már a címből – „Kormányzati kitüntetést is kapott a buszos cég” – árad az erőlködés: szeretnék, ha az olvasó valahova kilyukadna.

Például oda, hogy gyanús ez az egész.

Még akkor is, ha a 2012-es díjátadón a kormány nem tudott előre a mostani busztragédiáról. De tudnia kellett. Már csak azért is, hogy most elrendelhessék a nemzeti gyásznapot. Mert a nemzeti gyásznap lényege, hogy tematizálja a közbeszédet, s így annyira megzavarhatja a mostani SZENT ÜGY, az olimpiafúró népszavazás aláírásgyűjtését, hogy az eredetileg aláírni indulók útközben elfelejthetik, hová is indultak, s inkább részvétüzeneteket küldözgetnek majd a Facebookon az áldozatok családjainak. Csak a hülyék nem látják, hogy erre megy ki a játék!

Illetve erre is. Szőjük csak tovább az MNO által megkezdett hálót! Ha kitüntetnek egy céget, majd gyorsan (öt év múlva) kigyullasztják a buszukat, az nem lehet véletlen. Talán le akarják csökkenteni a vállalat értékét, hogy aztán valaki potom pénzért megvehesse. Például-akár-esetleg a Mészáros Lőrinc. Mert ő mindenre képes. Megveszi, de csak azért, hogy majd újabb haláltúrákat szervezhessen, és azokkal megint csak elterelhesse a figyelmet a lényegről, ami jelenleg az olimpiafúrás.

Nővérke! Meddig lesz még rajtam ez a kényelmetlen zubbony?

Facebook hozzászólások