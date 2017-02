Hogyan csináljuk Budapestből az ország köpőcsészéjét

Az MSZP budapesti tagozatának olyan elnöke van jelenleg, aki képtelen kimondani így egyben azt, hogy hármasmetró. A szocialisták legutóbbi olimpiaellenes tüntetésén készült felvételek tanúsága szerint Kunhalmi Ágnes legalább hatszor süti el kicsit megremegő torokkal, hogy “háromasmetró”. Mindez most csak onnan jutott eszembe, hogy Kunhalmi Ágnes „szűrőjén” keresztül még nem is elemeztük ki a budapesti baloldal hozzáállását az olimpiarendezéshez. De akkor most megtesszük.

Ildikó klónja, akit szegfű és traubiszóda hozzáadásával készíthettek valahol egy lombikban Csepelen, 2015-ben még össztársadalmi összefogást emlegetett az olimpia kapcsán, és ilyen kunhalmisan, háromasmetrósan úgy magyarázta ki, hogy az olimpiarendezés „páratlan sikerek elé állíthatja az országot”. Katalizátorként hathat a gazdaságra, meg a fejlesztésre. Sőt, Kunhalmi szerint tele vagyunk görcsökkel, félelmekkel, történelmi tragédiákkal, egy magyar olimpia azonban mindenre gyógyír lehet.

Arra vagyunk érettek, amit eldöntünk és amit el akarunk érni

– lelkendezik az interjúban és még annyival meg is toldja, hogy budapesti elnökként is támogatja a kezdeményezést, hogy kicsit jobban szeressük egymást. <3

Aztán jött 2017. Úgy tűnik, közben Kunhalmit kicserélték egy frissített változatra, mert januárban már az olimpia ellen hergelte a Nyugati aluljárójában összesereglett budapesti nyuggereket. Arra buzdított ugyanis, hogy mindenki írja alá a Nolimpia kezdeményezést, mert így legalább kiderül a fővárosiak véleménye a kormány teljesítményéről. A szocialisták budapesti elnöke természetesen el is mondta hallgatóságának, mit is gondolnak ők, vagy mit kellene gondolniuk.

Eszerint Budapesten Tarlós regnálása óta kunhalmiasan szólva „lefeleződött” a költségvetési támogatás. Kunhalmi ezt azzal indokolta, hogy a fővárosiak soha nem támogatták a Fideszt a rendszerváltás óta, ezért a kormány folyamatosan ellenük dolgozik, büntet, panelprolizik, miközben kifosztja Budapestet. Molnár Csaba ezt még azzal is megfejelte, hogy a budapestiek pörgetik a csillámmilliárd adóforinttal az ország GDP-jét, mégsem kapnak vissza pénzt a metrófelújításra.

Az irányváltás egyértelmű, az olimpia két év alatt politikai kérdéssé vált az MSZP számára, Orbánellenes népszavazássá, amelynek a továbbiakban semmi köze nem lesz a sporthoz.

Egy újabb kétségbeesett lehetőség, hogy bele lehessen rúgni a kormányba, Tarlósba, aktivizálni lehessen a budapesti proletariátust, akinek bele lehet beszélni a fejébe, hogy ők hagyományosan Orbán mostohagyerekei, akikkel csak kibasznak, akikre rágyújtják a háromasmetrót, akiket kisemmiznek, éhező kiskutyák, törött szárnyú keszegek, világvége, satöbbi.

Ez a népszavazás kezdetektől a fővárosiakra volt szabva. Hiába a szervezők sete-suta magyarázata, hogy a világon mindenhol helyi népszavazással döntenek az olimpiarendezésről, ez csak egy hülye érv, ami nálunk lehetne máshogy is, ha éppen akarnák, de nem akarják. Mert így most Kunhalmi népe végre idegből rávésheti a szavazólapra az x-et, Orbán is kibaszott velünk, mi is kibaszunk Orbánnal címszóval.

Ugyanakkor az MSZP, de valójában a Nolimpia szervezői is eltaktikázták magukat azzal, hogy néhány pesti szavazatért újra szembefordították a várost a szavazásból szándékosan kirekesztett vidékiekkel. A vidékiek számára, amennyiben létezik ilyen kategória, ugyanis nem jelentene mást a népszavazás végeredménye, mint hogy azért nem lesz Magyarországon olimpia, mert a pestiek ezt is jól elintézték. (Egy világkiállítást mát így is kicsinált a rendszerváltás hajnalán az akkori SZDSZ „merjünk kicsik lenni” alapon.)

Merthogy ebben a kérdésben végeredményben mindenki szarni fog az Orbánra, meg a háromasmetróra, mivel a tét egy Magyarországon rendezett olimpia.

Ezért sem lenne különösebben meglepő, ha a budapesti után kezdeményeznének egy másik népszavazást, egy Budapest nélküli országosat, azzal a kérdéssel: „Akarja-e, hogy rendezzen Magyarország olimpiát, akárhol, csak ne Budapesten?”. Mondjuk vidéki városokban, majd a vidékiek leustavkázzák, melyikben. Lehetőleg egy elmaradott, csóri régióban, ahová nem érnek le a budapesti csillámmilliárdnyi adóforintok. Lófaszt kell a pestieknek még pár uszoda, meg sportpálya, közlekedési fejlesztés, meg Dunahíd. Lehet építeni a Tiszára is hidat, meg vasutat fejleszteni, utakat építeni, olimpiai falut felhúzni, amelyekből szociális bérlakásokat lehet majd csinálni. Nem kell ez Pestnek.

De Pest a népszavazással nemcsak a fejlesztéseket veszélyezteti. Egy nemmel végződő népszavazás esetén Budapestet a vidék olyan mértékben meg fogja gyűlölni, hogy abból soha nem fog feltápászkodni. Budapest lesz a város, amely miatt nem rendeztek olimpiát Magyarországon. Ezzel a népszavazással Budapestből az ország köpőcsészéje lesz. Kár lenne ezt egy Kunhalmi miatt megkockáztatni.

