Kérdések és válaszok a baloldalon

Valamikor régebben egy „nagy tudású balliberális kommunikációs szakember” taglalta a baloldal hibáit, hiátusait, és arról beszélt, hogy mostanra a jobboldal kezébe jutott a médiafölény, azért ilyen népszerűtlenek a ballibák. Hát, inkább arról van szó, hogy azt nem értik, miről szól a politika.

Én nem vagyok „nagy tudású balliberális kommunikációs szakember”, de nekem az a tippem, hogy 2010 előtt a Fidesznek sokkal kisebb médiafelülete volt (l. nemzet-hírtv, echo-hírlap, válasz). Ám erről mellékesen csupán, inkább foglalkozzunk azzal, amit továbbra se értenek meg ballibáék.

Többek felvetésére cáfolnom kell az eddigi kézenfekvő véleményt, ugyanis nem azt nem értik meg, hogy miről szól az úgynevezett Orbán rendszer.

Azt nem értik meg, miről szól a politika.

A politika a köz ügyeinek képviselete. A köz egyes emberekből áll, akiknek jogai vannak, ők a választópolgárok. Ők egyes emberek, akiknek vannak igényeik, ám vannak kérdéseik is, amelyekre válaszokat várnak. Most pedig, kedves balliba barátaim, elárulom nektek a politika Szent Grálját, amit attól tartok, Józsi bácsi is tud a közértből. De ma jó fej leszek és segítek nektek.

Erre hoznék néhány példát, mert példálózni jó. A választópolgárok a következő alapkérdésekre keresik a hiteles választ: mekkora lesz a fizetésem, tudok-e lakást venni, biztonságos-e a környezetem (az üzleti is), nem vegzál-e az állam. Nézzük a válaszokat, amelyek átjöttek a még mindig nem kicsi balliberális kommunikációs téren – sőt, talán még mindig erősebb:

Nem fogunk össze Gyurcsány Ferenccel!

Összefogunk Gyurcsány Ferenccel!

Megvédjük a melegek jogait!

Az MSZP nem fog össze a DK-val!

Nekünk Botka László az elnökünk!

A DK nem fog össze az MSZP-vel!

Nekünk Gyurcsány Ferenc az elnökünk!

Az MSZP összefog a DK-val!

Már nem Botka az elnökünk!

A melegek és a Queerek jogait is megvédjük!

A DK nem fog össze az MSZP-vel!

A feminizmus az igazi eszmerendszer!

Feri külön indul.

A mi miniszterelnök-jelöltünk Lattmann Tamás, Botka László, Gyurcsány Ferenc.

Nem csak a Queerek, a Leszbikusok és a Melegek, de a kakaduk jogai is számítanak.

Sok miniszterelnök-jelöltünk van, Szél Berni, Karácsony Gergő, satöbbi. Utóbbi a P, előbbi az LM jelöltje. E is van.

Nem fogunk össze!

56-ban az ÁVÓ ellen kegyetlenkedtek a forradalmárok.

Velük pláne nem fogunk össze! Bocs az ÁVÓ már nem mi vagyunk, Tibi hülye.

Egyedül indulunk!

Eb ura fakó!

A mi választókörzetünkben különösen rossz, hogy ez a hülye indul, mert itt én (Péter) indulok, András, állj be mögém!

A melegek jogai.

Vagyis külön indulunk.

De együtt. De nem.

Orbán antidemokratikus, fasisztoid rendszert hoz létre!

Frans Timmermans szerint is rossz, ha nincs demokrácia!

Itt az ideje megvédeni a bálnák jogait is!

Fasizmus!

Engedjünk be sok arabot, mert antidemokratikus a kerítés!

Orbán diktátor.

Nem úgy gondoltuk, csak autoritárius!

Minden migráns emberi jogait be kell tartani. Adjunk nekik is alapjövedelmet. Legyen mondjuk 10 millió pár éven keresztül.

Melegek jogai.

Együtt indulunk.

Külön.

A jelek szerint ezek és hasonlóan fontos kérdések foglalkoztatják a teljes hazai baloldalt, majd csodálkoznak, hogy bizony meglehetősen kevesen kívánnak rá szavazni. De vannak ám más kérdések, ott fenn, debil barátaim. Azokra kell választ adni. Vagy legalább legyinteni, hogy álprobléma, bár utána érhetik meglepetések az embert megint közvéleménykutatásilag. Szóval így kezdődne a politika. Ha majd összejön egyáltalán valamilyen értelmezhető válasz, akkor meg esetleg el is lehet kezdeni gondolkodni valamin. Addig ez így kabaré.