Ki lesz Soros helytartója?

Olyan jókat derülök néha a politikai elemzőkön. Most is jönnek, és állítják, hogy azért szállnak páros lábbal egymásba és most már a Momentum Mozgalomba is a libnyaf törpepártok vezetői, mert cicaharcot folytatnak a hasonló gondolkodású szavazókért. Vicces, mert tulajdonképpen nincsenek is szavazóik, és ami nincs, azért nem is lehet marakodni. Soros zsetonjáért viszont lehet…

Most komolyan gondolja valaki, hogy az Együtt, a Liberálisok, vagy a PM az 1-2 százalékos szavazótáborát félti a Momentum Mozgalomtól? Amely ráadásul hibahatáron belül mozog. Vagy a Momentum rárepült Szigetvári népszerűségére? Esetleg a Momentum ki akarja túrni a PM-t? Na ne.

Szigetvári Viktor a fészen oktatta ki Fekete-Győr Andrást a Momentum Mozgalom elnökét azért, mert az többször állította mostanság, hogy az ellenzéki pártok mind “elárulták a választóikat”. Szigetvári pedig azt sérelmezte leginkább, hogy megengedve ugyan, hogy Gyuriferi és a szocik lehetséges, de az Együtt szabadságharcosai biztos nem.

“Egymás becsületének és sokféleségének árnyalt elfogadása nélkül nincs tisztességes liberális demokrata politika. Az elitellenes lázítás megoszt és gyengít, nem teremt szabadságot, ha a fiatal elit egy része csinálja, akkor is. Fekete-Győr András, tudsz te ennél jobbat!”

– tette helyre a huszonhét éves ifjú titánt a vén róka szerepébe bújó alig negyvenes Szigetvári.

Persze Fekete-Győr András is finoman visszapiszkált. Nem először ugyan, de a mandiner.hu-nak adott interjújában már nyíltan fogalmazott úgy, hogy az Együtt csupán “one-man-show”, utalva Juhász Péterre… Mintha Szigetvári már nem is létezne. (Egyébként nincs is… Ebben momentán igaza volt a momentumosnak.) Bár azután kissé cizellálta véleményét, de maradt elég ironikus az Együtt szereplőivel szemben:

“Juhász Péter nagyon korrekten csinálta a dolgát az ötödik kerületben. Ez most kicsit kifújt, már nem nagyon üti meg az emberek ingerküszöbét ez a politikai munka – de ő legalább foglalkozott a korrupció kérdéskörével. Mást nem tudunk az Együttről. Ott van még Szigetvári Viktor, de ő az MSZP-vel is elég jó kapcsolatokat ápol.”

És ennyi…

De ez az interjú csupán szépen összegyűjtötte azt a fajta kissé túlzó önképet, amit a Momentum és annak ifjú elnöke kialakított magáról. Mintha az olimpiaellenes aláírás gyűjtés sikere kissé elvette volna az eszét, vagy a realitás érzékelését. Erre mutatott rá egyébként igen jó időzítéssel, még az interjú előtt Tóta W. egy HVG online-on megjelent publiban, amelyben nagy mellénnyel vádolta meg a momentumos skacokat.:

“A kezdeményezés sikere fenyegetőnek tűnt. Jönnek ezek a máris rendkívül nagy arcú, nyelveket beszélő, trendi fiatalok a kreativitásukkal meg humorukkal és menőségükkel, és ezzel bizony már mandátumok és egyéb pozíciók kerülnek veszélybe. Ám egyelőre a félelem alaptalannak bizonyult. Intellektuálisan a Momentum nem előzte be a parlamenti ellenzéket, viszont olyan arroganciával próbálja letolni a térképről, amit a Fidesztől megkap, aki erre izgul. Semmi új, de az legalább haveri alapon és óriási mellénnyel. Még nem igazolták, hogy szükség volna rájuk a továbbiakban. Ez eddig nem a rendszerváltás befejezése. Csak felöklendezik a hordalékát.”

Szóval izzik a gyűlölet a baloldal mellet egyre csak zsugorodó libnyaf közösségben is.

És ez bizony nem generációs feszültség, mint azt sokan láttatni próbálják. Nem arról van szó, hogy az SZDSZ romjain tovább folyik a marakodás, illetve nem is arról, hogy a liberális szavazótáborért menne jelenleg a küzdelem – hisz ilyen, az SZDSZ eltűnésével elillant valahol a baloldal és a politikai űr között.

Annál inkább maradtak a külföldi támogatások. A Soros hálózat által kiválasztott liberális köröknek szánt százmilliók.

Nos, azért már érdemes egymás torkának esni, igaz?

Ne felejtsük el, hogy Juhász Péter is Soros támogatott közösségekből indult világmegváltó, majd botrányossá váló, lassan már vállalhatatlan politikai kalandorútjára. De Szigetváriék is kaptak nem keveset még 2014 előtt a párt környékén működő mindenféle alapítványokon keresztül. Az akkor még Bajnai fémjelezte Haza és Haladás Alapítvány “2011-ben 209 ezer eurót, 2012-ben pedig 228 771 dollárt, összességében mintegy 110 millió forintot kapott a CAP-tól” – írta meg még a G nap előtti Magyar Nemzet… (Kíváncsi vagyok, hogy ma megírnák-e?)

Sorosék pedig nagyban játszanak, legalább hatvan civil szervezetet és alapítvány támogatnak Magyarországon, amelyek közül jó néhány pártokhoz van becsatornázva. Válogatnak, majd akit arra alkalmasnak vélnek, azt megtolják egy kis zsetonnal.

A Momentum feltűnésével viszont veszélybe került az elmúlt évek status quo-ja. Az eddigiek, akik hiába kaptak zsét, szart sem tudtak felmutatni, most meg jönnek ezek az ifjú liberálisok telis-tele Soroséknak tetsző elvekkel, radikális lendülettel, nagy reményekkel.

Szóval, kedves politikai elemzők! Néha érdemes az érem másik oldalát is megnézni. Mert ez a cicaharc nem egyirányú célokról, nem csupán a liberális szavazó megszerzéséről szól. Hanem bizony Soros kegyeinek megszerzéséért is.

És érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy miért pont Majtényi László az egyetlen olyan ellenzéki szereplő az országban, aki mögött nem csupán az összes eddigi liberális törpepárt, hanem a szocik és a déká is fel tudott sorakozni. Miért pont egy olyan liberális ember mögé álltak be a több sebből vérző, egymást a Fidesznél is jobban gyűlölő politikai szereplők, akinek a fillérekből is megszervezhető konferenciáit, vagy a nulla forintos közleményeit a Soros alapítvány 145 millióval támogatta meg az elmúlt években?

Talán nem is a ballib pártok, hanem Soros jelöltje lenne Majtényi? Jó kérdés, ugye? Jobb, mint az, hogy hány százaléka van az Együttnek, vagy a Momentumnak, vagy hogy milyen népszerű Juhász Péter a közvélemény-kutatások szerint.

