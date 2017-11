Közlekedési apokalipszis és buszholokauszt mindenhol

Tudják, mi készül el rendesen Budapesten? Semmi! És tudják, mi van, amíg valami készül? Káosz!

A baloldal már 98 éve lestoppolta magának a rémhírterjesztők elleni harcot, így azóta a rémhírterjesztés csakis reakciós ellenforradalmi cselekedet lehet, míg amit a haladó, baloldali sajtó közöl, az természetesen legfeljebb jogos feltételezés, figyelmeztetés, aggódás a polgárok gördülékeny mindennapjaiért. Hiszen a független baloldali sajtó gondolatai csak a népjólét körül forognak…

amikor jobboldali kormány van.

Vizes vb-t rendezünk? Biztos szakértői forrásokra alapozva mondjuk, hogy úgyse fog időre elkészülni az uszoda. Hogy bőven készen lett? Akkor a mélygarázs nem fog elkészülni kezdésre. Mégis elkészült? De csak az utolsó pillanatban. A felelős személye egyértelmű…

Ja, és közlekedni sem lehet majd rendesen abban a tumultusban, igaz, a kutyát se érdekli a vizes vb.

Tourist go home, refugees welcome!

És még egy hidat is le kellett zárni a vb miatt, ami alapjaiban rengette meg, forgatta fel Budapest életét, szemben ugye a Szabihíd rendezvénysorozattal, ami a pesti és budai polgárságnak régi vágyát elégítette ki. Azt a vágyat, hogy végre lehessen húgymeleg sört inni a 60 fokosra forrósodott aszfalton, egyenlő távolságra a két parttól, miközben körülöttük vegánjógáznak.

Ha a Posta csúszik a kézbesítéssel decemberben, és az embereket arra kéri, legyenek szívesek idejében megrendelni, illetve feladni a karácsonyi csomagokat, hogy azok meg is érkezzenek az ünnep előtt, akkor az összeomlás szélén áll a rendszer, sőt már össze is omlott. Tudjuk jól, hogy ki tehet erről…

Egyébként készséggel elhisszük, hogy sok más helyhez hasonlóan, a postán is munkaerőhiány van. Valószínűleg feleslegesen sok humánrőforrást pazarol el az ország társadalommérnökökre, szociológusokra, filozófusokra, gendertudósokra, alternatív rendezőkre, kurátorokra, csillogó szemű pártelnökökre ahelyett, hogy valóban hasznos szakmára képeznénk ki őket, például postai kézbesítőnek.

Na, és mi van akkor, ha felújítják a hármas metrót?

Egyrészt miért csak most, amikor már milliók haltak meg, égtek benn, ráadásul nyáron meleg is volt az aluljáróban, mint azt a kisgatyára vetkezett PM-es politikusok is bizonyították! Másrészt teljesen meg fog bénulni egész Budapest, hiszen a fenti példákból is látható: itt még soha semmi nem sikerült. A magyar az egy ilyen genetikusan alávaló, ami még mindig jobb, mintha félázsiai fajta lenne, mert azt kimondani is szörnyűséges lenne.

Ha meg mégis sikerül megcsinálni valamit, akkor olyan szomorúság ülepszik a baloldalra, mint amikor a Klubrádió dinoszaurusz-elfekvőjében sajnálták, hogy mégsem lett közlekedési káosz, mert attól tuti megbukott volna az Orbán.

De legalább Horváth Csabi is újra ingyen égeti magát.