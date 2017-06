A „civil” MSZP időskori demenciája

Azt már láttuk, hogy kormányozni nem tudtok, a hatalomba viszont reménytelenül megrészegülve szerelmesek vagytok. Ezen ugyanakkor már túlléptünk, és sokadmagunkhoz hasonlóan, sohasem szavazunk rátok, de toleráns emberekként bőven megértjük azt is, hogy nektek nehezebb elfogadni a tényállást.

Nincs ezzel persze gond, virágozzék ezer virág! Mi örülünk, ha rajtunk, az ország szekerét döntően befolyásoló és azt jó irányba mozdító konzervatívokon kívül vannak a hatalomtól beláthatatlan időre elválasztott bolsevikok, liberálisok és liberálbolsevikok is.

Egyrészt mert olyanok vagytok, mint az ördög maga, amit elpusztítani nem lehet, csak újra és újra legyőzni, amikor befészkeli magát valahova; ezért jó a tehetetlen dühöngésetek, hiszen addig is szem előtt vagytok, és nem csak dohos pincék meg titkos mozgalmi lakások, illetve szipiszupi „civil” szervezetek mélyén tervezitek-szervezitek az új 1919. március 21-ét. Másrészt nekünk – veletek ellentétben – nem rögeszménk a „végképp eltörölni”, mi, hívő konzervatív emberek, még a patkányokat sem akarjuk teljesen kiirtani, hiszen a világ az ilyen elviselhetetlen és fölöslegesnek látszó, de a védekezéskényszerrel minket jobbá tevő kártevőkkel teljes.

Így teremtette a Jóisten, akit ti amúgy csak gúnyoltok, és csupán akkor hisztek benne, amikor Castro elvtársat gyászoljátok.

Ott tartottunk, hogy a kormányzáshoz iszonyúan tehetségtelenek és buták vagytok. Az utóbbi 98 évben, amelyet veletek közösen voltunk kénytelenek eltölteni a Magyar Hazában, az öncélú erőszakon, a rettegés elültetésén és a nép erkölcsi szintjének lezüllesztésén kívül kizárólag gazdasági csődöt voltatok képesek saját kútfőből létrehozni.

Itt kell közbevetni, hogy a diákokból és munkásokból összeállt ’56-os felkelőknek nem sok közük volt az államigazgatáshoz, ilyen szempontból elég szedett-vedett társaság voltak, az a néhány röpke nap alatt mégis különbül megszervezték a főváros életét és ellátását, mint a ti 1919-es elődeitek hónapok alatt, akik pedig elvileg hivatalos kormányként taszították éhínségbe Budapestet.

Aztán csináltatok egy gazdasági összeomlást 1947 után, egy államcsődöt a 80-as évek elejére, majd még egyet 2009-re. Persze mindegyiket más név alatt (KMP, MDP, MSZMP, MSZP), ahogy hőn tisztelt Ságvári Endrétek is csinálta, de attól mi még pontosan tudjuk, hogy mindegyik ti voltatok.

Nos, a kormányzáshoz tehát rettenetesen buták vagytok, azt viszont el kell ismerni, hogy konspirálni nagyon tudtatok.

Már az 1919-es hatalomba kerülésetekben is annyi valószerűtlen véletlen játszott szerepet, hogy az nem lehetett véletlen. Az önmagát többségnek – azaz bolseviknek – kikiáltó maroknyi kisebbségetek mindig tudta, hogy Károlyi Mihálytól a szovjet hadseregig kinek a hátára felkapaszkodva tud befurakodni a hatalomba.

És tudjátok most is, amikor társadalomjobbító, filantróp civilkedést mímelve valódi civileket édesgettek magatokhoz némi pályázati alamizsnával és negédes álkedveskedéssel, hogy aztán beléjük csimpaszkodva próbáljatok újra, a sokadik nevetekkel, sokadszorra is hitelessé válni a társadalom szemében.

Tudjátok most is, csakhogy ez rád, kedves MSZP és rátok, kedves örökre a kimúló MSZP-SZDSZ holdudvarában ragadt, vén bolsevik Lendvai Ildikók, Sándor Erzsik és Rangos Katalinok már nem vonatkozik.

Ti már annyira kifogytatok minden kortárs képességből, annyira eljárt fölöttetek a saját istenített progressziótok, hogy egy országos hírű egykori csúcspolitikusotokkal írattok „vérbeli” civilkönyvet.

Amikor a hatalomban szocializálódott, a hatalomban jóllakott, majd a hatalomból kipottyanása miatt sértett kommunista cenzor, Lendvai Ildikó „mutat rá a hatalom mesterkedéseire, trükkjeire, arroganciájára és manipulációira”, az kicsit már a paródia paródiája.

Ráadásul szerintetek mindezt „jogos indulattal” teszi, vagyis gyakorlatilag megvalósítottátok a Monty Python híres jelenetét a hisztérikusan üvöltve szónokló Hilterrel és Ron Vibbentroppal.

Ki lesz a következő vérbeli civil? Szanyi Tibor? Botka László? Gyurcsány Ferenc? Milyen kár, hogy Biszku Béla meghalt időközben! Mindennek tetejébe annyira ostobák vagytok, hogy a könyvbemutató hirdetésében leírtok egy ilyen mondatot:

„Mert ha már felismerjük és kimondjuk, hogy a király mezítelen, segíthetünk előkészíteni a szállást egy szalonképes, felöltözött vezetőnek.”

Ez most komoly? Szálláscsinálók lennétek? Hát ezt sose gondoltuk volna az elmúlt 98 évben nyújtott produkciótok alapján!

