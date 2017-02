Művészetről mindenkinek

Tulajdonképp azokban az esetekben, ha valami az embert nagyon nem érdekli, a megoldás az, ha leszarja és minket Alföldi jó ideje nagyon nem érdekel. Olyannyira, hogy nem is nagyon tudjuk, miket csinál, hacsak épp nem akkora hisztéria közepette műveli, mint anno az István a királyt. Azt még mi sem tudtunk figyelmen kívül hagyni. Most azok kedvéért, akik nem követték volna az eseményeket, vázolnánk a háttérsztorit, hogy érteni lehessen, mire kaptuk fel a fejünket.



Stumpf András a mandarinon tolt egy interjút Rosta Máriával. Erről a nőről azt kell tudni, hogy egy olyan „színházi sztárproducerről” van szó, aki tulajdonképpen Alföldi „menedzsere” manapság. Ő tolta le az István a királyt is meg a Shrekket az Arénában, profi a nő. Ez ki is derül az interjúból. Ahogy az is, hogy a nő annak a véresszájú kőlibsinek a hamisítatlan 100%-os példánya, amelyiktől minden jóérzésű ember heveny idegrohamot kap. Az a szipirtyó akivel elég egy délutáni közös teázás, hogy utána hónapokon át kelljen az ember egyszerű fiát poszttraumás stresszel kezelni. Ja, hát a történet szempontjából ezúttal fontos, hogy leírjuk azt is, a hölgy mellesleg zsidó és ateista.



Nos, abban az esetben van ennek valóban jelentősége, hogy a legújabb produkció éppen a Passió XXI. Azaz egy nyújorkiasan „felkavaróra” és „provokatívra” hangszerelt Jézus sztori. És hát a szélsőséges trollizmussal nehezen vádolható Stumpf Andrisban is megmozdult a kisördög, hogy rákérdezzen, mégis ezt így hogy: egy bevallottan hitehagyott zsidó miért egy meleg rendezőt kér fel arra, hogy csillagászati marketinggel és hype-pal Passiót csináljon? Jogos a kérdés? Annyira, hogy csak a hülye nem tenné fel.

De persze a hülyeség manapság nem jog, hanem kötelesség, és beindult másnapra a gépezet, nézhetjük, hogyan bontakozik hazánkban a liberális hisztéria.

Az MNO szebb napokat is látott Kulturgrundja számára most, a 180 fok után az egész történetből egyetlen momentum maradt meg: az eredeti előadást, ami szabad téren, a Bakáts téri templom előtt lett volna „Erdő Péter letiltotta.” – legalábbis Rosta Mária szerint, tegyük hozzá, de az MNO számára ez már a hír a sztoriból. A „valódi polgári konzervativizmus” tehát abban érdekelt, hogy azt hihessük, 2017-ben a Fideszrezsim mocskos barna esőjében az Érseknek amolyan feudális jogai vannak, és felhívja az Illetékes Elvtársat, aki aztán elsikálja a szabad művészetet. És ez nem a Népszabi, hanem a Magyar Nemzet. Népszabi ugye már nincs.



A Magyar Narancs nemes egyszerűséggel lenácizta Stumpf Andrást, akire ez a vád kb. semennyire se húzható rá. Mindegy. A hisztéria tehát adott, és gerjeszti az örökellenzéki sajtótól a liberális retardáltakig mindenki.

Zárásként azonban vessük vigyázó szemeink arra a New Yorkra, ahol a „szakmát” Rosta Mária tanulta. Ahol ez a dolog dívik. Ahonnan ez ide a messzi Kárpátok bércei közé alászáll a Felhőkarcolók Álomvilágából.

Nézzük meg ezt nagyban! Rebecca Goyette úgynevezett „akcióművész” illetve „performanszművész”. Olyan hihetetlen sikerű kiállításokkal szerzett magának hírnevet, mint a Ghost Bitch USA meg a Sausage Party Bride, ahol többek között hatalmas műfaszokat látott el kis porcelán babafejekkel, és ezt eladta irdatlan milliódollárokért. El is kapkodták azon iziben.

Másik, hatalmas sikerű performanszában homárjelmezben fetreng fiúkkal és lányokkal. Ezt performansznak nevezi. Illetve „új médiás projektként” írja le.

Ő akkora művész amúgy, hogy a méltán világhírű New York University-n tanít, mint „professzor”.

Ez az a provokatív szexuálisan is felkavaró performanszművészet, amelynek Szívcsakrájából Rosta Mária elhozza közénk az éltető Csít, ide a mucsai ugarra.

Gavin McInnes a kanadai-new yorki Rebel Média egyik újságírója, eredetileg a VICE nevű, mára liberálissá lett funzine alapítója volt, többek szerint magának a hipster-szubkultúrának az atyjaként szokták emlegetni. Liberális-anarchista körökből érkezet, fiatalkorában egy torontói punk zenekarban üvöltözött, ám elkövette azt a hibát, hogy – társai többségével szemben – jobboldali. Műsorában tehát szépen meg is mondta, miért nem szavaz balra, mi a baja a libsikkel. Az azonban, hogy őt akárki nácinak tekintse a nézeteiért, az annál is meredekebb, mintha valaki az amúgy űberlangyi Mandinerre mondana ilyent. Abszurd? Eléggé.

Azonban míg itt kis hazánkban egy new yorkból jött producer és csapata a Soros-pénzelte Magyar Narancsban nácizza Stumpfot, addig Rebecca Művésznő a szintén Soros pénzelte ANTIFA nevű „civil” bűnszervezet fizetett civiljeként paprikaszpréjt fúj Gavin McInnes szemébe, illetve elüldözi a New York University kampuszáról, mert ő egy náci. Rendőrt is hív rá, akit aztán üvöltve arra sarkall, hogy azonnal verje meg gumibottal ezt a büdös nácit. Az alábbi videón ez a jelenet szintén látható.





Nyugodjunk le tehát mindnyájan egy kis időre. Rebecca Goyette helyett nekünk csak Rosta Mária és egy Alföldi Robika van, Gavin McInnes helyén egy Stumpf Andris, és azért ahhoz képest, hogy magából kikelve üvöltenének egy rendőrsorfal két oldalán szétverve egymást, csupán egy laza langyos kis implicit nácizás és lájtos lebegtetés van.

Ilyen az élet akkor, amikor orbáni bakancsok szörnyű tiprása alatt a liberális idiotizmus nem tudja kibontani magát a maga teljességében, és megmutatni azt, milyen, amikor épp mindenki kimaxolja azt, amiről a Magyar Narancs szerkesztősége, Rosta Mária és Alföldi Róbert csak álmodozhat.

Mindenkinek jó szórakozást hát! Mi meg hálát adunk a Jóistennek, hogy még nem tartunk itt a fejlődésben.

