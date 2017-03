Szégyelljük magunkat, hogy így megaláztunk két bangladesit emberijogilag!

Kedden ismét csekket küldött Magyarországnak a strasbourgi „postás”: az ott trónoló Emberi Jogok Európai Bírósága fejenként 5,8 millió forint megfizetésére kötelezte hazánkat nem jogerősen, amiért úgymond jogellenesen tartott fogva két bangladesi menedékkérőt még 2015-ben.

A jogsértés állítólag úgy történt, hogy megérkezett Röszkére a két üldözött, akiket ezek szerint Bangladestől idáig folyamatosan kergettek, beadták menedékkérelmüket, mire a szervek fasisztoid módon bezsuppolták a tranzitzónába, és konténerekben „tartották fogva” őket.

Fogvatartás alatt a bezsuppoltak azt értik, hogy előre nem, legfeljebb hátrafelé, Szerbia irányába mehettek volna, amit bangladesi embertársaink a hírek szerint igencsak zokon vettek, mondhatni, megsértődtek.

Mit nekik Szerbia!

Mikor a csüggedés már majdnem erőt vett rajtuk, a röszkei tarlók felől belovagolt a tranzitzónába a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje, bizonyos Pohárnok Barbara, aki gyors iramban elkezdte intézni az állítólagos jogsérelmek forintosítását, pontosabban eurósítását. Mindjárt ki is szúrta az emberi jogok lábbal tiprását, haladéktalanul táviratozott hát Strasbourgba, ahol a szokásos eljárásrend szerint Helsinkiék keresetét gyakorlatilag egy az egyben copy-paste-elték is az ítéletbe, éppen csak egy pofátlanul nagy összeget biggyesztettek még hozzá, hadd örüljünk.

Nézzük, mi mindent talált jogsértőnek a strasbourgi OPNI:

Jogsértően tartották fogva 23 napig a bangladesi menedékkérőket.

Kamu: Szerbia felé mehettek volna.

Nem volt lehetőség a fogvatartás elleni jogorvoslatra.

Már hogyne lett volna? Pontosan 5,8 millió forintunkba kerül, szorozva kettővel.

Sérültek az emberi jogaik, hogy Szerbiába utasították ki őket, mert az nem biztonságos.

Magyarország szerint viszont biztonságos. Amúgy a betörőt is arrafelé szokta terelni az ember, ahonnan jött: a gang irányába, nem pedig a nappaliba.

Zsúfolt konténerekben kellett kivárniuk, míg ügyükben a bíróság dönt.

Micsoda? Bírósági döntés? Hát előbb nem arról rinyáltak, hogy nem volt jogorvoslati lehetőség?

Szabálytalanul kézbesítették nekik a bíróság elutasító határozatát.

Nahát! Biztos, nem ajánlottan, csak sima levélként postázták nekik a verdiktet. Ez már-már emberi jogi holokauszt!

A magyar hatóságok Szerbiába kényszerítették őket.

De hát onnan jöttek! Ha ennyire fáj nekik az az ország, miért nem kerülték meg? Amúgy minek osztogatják a térképes brosúrákat Gyurka báék, ha ezek bele se néznek?

A védelemhez való hozzáférést is megakadályozták.

Akkor Pohárnokot ki a rosseb engedte oda?

—

A magyar szerveknek figyelembe kellett volna venniük a nemzetközi és „civil” szervezetek korábbi jelentéseit.

Vagyis addig pumpolnak minket a kártérítéseikkel, amíg nem emeljük törvényerőre a „civiljeik” jelentéseit.

Ha nem értünk a szép szóból, újabb kutyaharapásos migránsverésekre derülhet fény az Aftonbladet–Index–Migszol-tengely jóvoltából.

Summa summarum, a strasbourgi „migránsbíróság” üzenetét akár így is dekódolhatjuk: GYODA, kerítés, tranzitzónák dózer, határvadászok sztornó, érkező migránsok ingyenes továbbszállítása a kívánt úticél irányába, lehetőleg intercityvel, de a repülő is megteszi. Ha ezek az üldözött emberek a legkisebb késedelmet szenvedik Nyugat felé való loholásukban, érkezik az 5,8 milliós csekk! Akár több ezer is, hiszen az összes tranzitzónás migráns Strasbourghoz fordulhat, ha a helsinkisek jól fölbiztatják őket. Nyugodjunk meg: jól föl fogják. (Közleményükben legalábbis erre célozgatnak.) Mi csak készítsük a pénztárcánkat.

U.i.: Szerencsére, legalább annak az afgán migránsnak kiteljesedhettek az emberi jogai, akit zavargásért felfüggesztett börtönre ítélt kedden a Debreceni Törvényszék. A kiteljesedés úgy értendő, hogy nem tartották fogva, így már rég elhúzta a csíkot. Persze, ha kártérítés kell neki is, majd előkerül.

