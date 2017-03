Tanszéket mindenkinek!

Ha egy pillanatra elfogadjuk igaznak, miszerint társadalmi nemek márpedig léteznek és nemcsak rendkívül szórakoztató, hanem egyenesen elengedhetetlen behatóan tanulmányozni azt, hogy a különböző korok férfiai és női miként vélekedtek egymásról és magukról, óhatatlanul felmerül a kérdés, miért is van szükség mindezt szaknyi méretekben tenni. Mert – bármennyi remekbeszabott publicisztika is szülessen e tárgyban – annyira azért mégsem hatalmas tananyag ez. Mármint a tudományos része. A hozzá kapcsolt elképesztő mennyiségű marhaságot pedig mégse kéne leoktatni. Felesleges is, a hülyeség magától terjed, szemben mondjuk a másodfokú egyenlet megoldóképletével.

Természetesen azt, hogy miért is kell tanszék méretig bűvészkedni egy speckoll méretű tudáshalmazt, mint annyi mást, ezt is csak az emberi gyarlósággal vagyunk képesek magyarázni. Mert ki ne szeretne tanszéket kedvenc hobbijának? Ki ne szeretne jó társaságban, bőrfotelekben, egy megfelelően kerek fizetéssel alátámasztva bolondozni a társadalmi nemekkel? Naugye. És még ott vannak azok a remek konferenciák Kuala Lumpurban, férj, feleség, gyerek nélkül, napidíjjal, tinderrel.

Csak hát amit szabad Jupiternek… Ideje példát venni szorgos tudósainkról és a céltalan morgás helyett tessenek a többi egyetemen is létrehozni hasonló tanszéket, hisz a nem hasznosítható, mi több, teljesen értelmetlen tudásból lesz később az alapjövedelem, abból meg a demokrácia – ha jól figyeltem Juhász Péterékre. Meg miért is ne legyen mindenki tanszékvezető, aki elég elhivatottnak érzi magát hozzá? Pusztán azért, mert alkalmatlan rá, vagy az általa kutatott részterület olyan apró és érdektelen, hogy kidobott pénz az ablakon arra bármivel többet is áldozni, mint a 5 db. szék és pad fél évig?

Az ember az, aminek érzi magát, ne sértsük meg a transztanszékvezetőinket és transztudósainkat!

Az egyetemi szféra alapvető hiányossága, hogy az új ötletek és megoldások kellemetlenül lassan szivárognak be, ezért hát jó úttörőként közrebocsájtom pár ötletemet, milyen ügyekben volna lehetőség további szakokat létrehozni teljesen feleslegesen. Még csak egy kanapét se kérek érte a leendő tanszékeken.

Vendéglátóipari főiskolán elengedhetetlen tartom az összehasonlító lángosológia szak megalapítását, mely a finom eltérések kutatná a Balaton két partján, valamint a Velencei tó résztvevő megfigyelésével.

A természettudományi karokon szükség lehet tanszéki keretek között kutatni a bróm viselkedését 7 és 6 fokokon. 5 évig, előadások formájában.

Vallástudományokban helye van a tonzúra-divatok vizsgálatának a különböző korokon végigtekintve, ráadásul interdiszciplináris megközelítésben, tehát a szomszédos borbély-főiskola növendékei is kötelezően elvégezik ezt a 3 és 5 évek alatt.

Jogi karon mesterképzés keretén belül kell megismerni a felülvizsgálati eljárások során használt tolltípusokat.

Műszaki egyetemeken talicskatípisok napjainkban címmel alapképzést szervezhetnének hallgatók ezreinek, hozzásegítve őket a nyári időszak hasznos eltöltéséhez.

A SOTE nem vehető komolyan, amíg nem szervez konferenciasorozatot a levendulás zsebkendők szerepéről a hagyományos orvoslásban.

Társadalomtudományi karokon meg lehetne oktatni a társadalmi nemeket…

Facebook hozzászólások