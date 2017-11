Létezett egy amerikai program a második világháború után (Nyugat-) Európa újjáépítésére. Ez egy törvénnyel elfogadott pénzügyi program volt. A program elnevezése: European Recovery Program (ERP, Európai Újjáépítési Program). Ennek keretében az USA jelentős pénzösszegekkel – mai értéken több mint 130 milliárd dollárral – segítette Nyugat-Európa gazdasági talpraállítását (egyben növelte saját befolyását) a II. világháború pusztítása után.

A programot az akkor az USA külügyminisztereként funkcionáló korábbi tábornok, bizonyos George C. Marshall képviselte. A programot az USA törvényhozása hagyta jóvá, és biztosította ehhez a fedezetet is.

Tehát a program neve European Recovery Program.

Van még egy másik, kevésbé ismert és kissé hivatalos hangzású elnevezése is: Foreign Assistance Act of 1948 (a magyar országgyűlés szóhasználatában lefordítva: az 1948. évi törvény a Külföldi Támogatásról).

De a népek nem szeretik a hosszú, nehezen kimondható neveket, ezért az Európai Újjáépítési Programot elnevezték Marshall-tervnek (Marshall Plan). Pusztán az egyszerűség okán, hogy így sokkal rövidebb, és mert Marshall külügyminiszter képviselte azt.

Így az Európai Újjáépítési Programon rajtaragadt a rövid és frappáns Marshall-terv elnevezés. Így mindenki tudta, miről van szól.

Ám hiába néznénk át az USA kongresszusi könyvtárát, olyan törvényt, programot vagy tervet, aminek az lenne a borítójára nyomtatva, hogy Marshall-terv (vagy angolul: Marshall Plan) nem találnánk.

Miért?

Azért, mert olyan, hogy Mashall-terv, nem létezik. Mindenki beszél ugyan róla, mindenki tudja, miről beszélünk, ha azt mondjuk, hogy Mashall-terv, de ezen a néven ilyen terv nem létezik. Csak Európai Újjáépítési Program létezik. Mert ez a program hivatalos neve. Pedig van egy angol nyelvű cikk a Wikipédián, véletlenül pont “Marshall Plan” annak is az elnevezése. A cikkben az a szókapcsolat, hogy “Marshall Plan” több mint százszor (!) fordul elő. A Google keresője a “Marshall Plan” (pontos egyezésű) szókapcsolatra több mint 400.000 (!) találatot ad.

Ám ez sem változtat azon a körülményen, hogy Marshall-terv nincs, és amit néha így nevezünk, annak a neve European Recovery Program, esetleg Foreign Assistance Act of 1948.

Tehát Marshall-terv nincs, és nem is volt soha…

Gondolom, kapiskáljátok már, miért volt ez a hosszú fejtegetés? Mert idehaza hónapok óta tart a polémia, hogy akkor létezik-e egyáltalán a Soros-terv. Vagy a kormány csak egy fantommal hadakozik? A minap Navracsics Tibor európai biztos is beszállt a vitába – ki lehetne nála hitelesebb a témában? -, amikor kijelentette egy kecskeméti fórumon, hogy az Európai Bizottság asztalán nincs olyan program, aminek az lenne a neve, hogy Soros-terv.

A Soros-terv tehát nem létezik – tudhattuk meg első kézből.

“Navracsics Tibor, az Európai Bizottság magyar biztosa megismételte (…), hogy (…) az „Európai Bizottságban nincsen ilyen (azaz Soros-terv, mf. megj.), nem beszélünk ilyenről, és az Európai Bizottság munkatervében sem szerepel ilyen feladat” – írja a Magyar Nemzet.

Valószínűleg Navracsics Tibor igazat mond. Juncker főbiztos asztalán vagy a Bizottság irattárában bizonyosan nincs olyan dokumentum, aminek a fedlapjára az lenne nyomtatva, hogy “Soros Plan”. Ahogy az amerikai kongresszusi könyvtárban sem találunk olyan programot, aminek a fedlapjára az lenne nyomtatva, hogy “Marshall Plan”.

De mi tudjuk, hogy volt egy program, amit mi Marshall-tervnek hívunk.

És tudjuk azt is, hogy egyszer maga Soros írta le egy átfogó cikkben – pontokba szedve, mint egy akciótervet -, hogy “Here’s my plan to solve the asylum chaos” (Íme a tervem, hogy hogyan oldjuk meg a migrációs káoszt). Meg azt is látjuk, hogy a Soros cikkében felsorolt lépéseket hajtja végre Brüsszel szinte lépésről lépésre. Ez mind igaz. Ám olyan, hogy Soros-terv, na olyan aztán nincs. Nem is létezik, és nem is létezett soha.

Aki ennek ellenkezőjét állítja, az hazudik.

Persze, van egy cselekvési program, amelynek keretében az Európai Parlament és az Európai Bizottság erőltetett tempóban migránsokat telepít be Európába és mesterkedik ezek kötelező szétosztásán a tagországok között azok akarata ellenére. Nevezhetjük ezt a programot, mondjuk, úgy, hogy “Akcióterv az Európai Unióba bevándorolni szándékozó illegális migránsok betelepítésére és kötelező szétosztására a tagországok között”, vagy elnevezhetjük máshogy is, például “Cselekvési program kevert kultúrájú nem keresztény európai népesség létrehozására illegális migránsok betelepítésével és kötelező szétosztásával a tagállamok között”.

Csak ez így túl hosszú. És nehezen kimondható. Nehéz hivatkozni rá. Így az egyszerűség okán elnevezhetjük pusztán Soros-tervnek is. Mint hogy maga Soros meg is írta a maga ilyen tartalmú tervét.

Függetlenül attól, hogy mi a cselekvési program hivatalos neve Brüsszelben. Mert így egyszerűbb és könnyebb beszélni róla.

Ahogy a Marshall-tervről is.