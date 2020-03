Kedves haladó onlineújságíró járvány idején!

Mindenekelőtt hadd szögezzem le, hogy pótolhatatlan munkád nyilván a világjárvány idején csak igazán fontos, hiszen nélküled honnan is értesülhetne arról a kormány, hogy esetleg csinálhatna valamit sokkal jobban is.

Szóval alapvetően békeidőben is a legfontosabb vagy egy normálisan működő társadalom számára, mert orvosok vagy légiirányítók nélkül simán meglennénk, de online portálok kreatív és hírszerű tartalmai nélkül bizonyára olyan gyorsan összeomlana a precízen felépített és gondosan megtervezett civilizációnk, mint ahogy most összeomlott a színházművészek meg utazóbloggerek áldozatos munkája nélkül.

Ennyi udvarlás után most már igazán beláthatod, hogy valójában rengetegre becsülöm a nélkülözhetetlen hivatásodat, de talán pont most nem kéne mégse ekkora hévvel gyakorolnod. Nem is értem, miért gyűltök össze zárt térben vagy ötvenen újságírók, a mindennapi sajtótájékoztatón, hogy minden nap feltegyétek ugyanazt az unalmas féltucat kérdéseteket, hogy pontosan hol laknak a fertőzöttek, meg miért csak dr Belügyminisztertábornok Urat tesztelik.

Ezeket tegyétek fel simán írásban, ha a Törzs elmondta a valóban fontos dolgokat, amiről a lakosságnak tájékozódnia kell!

Sokkal szívesebben olvasnék tőletek döbbent elemzéseket arról, hogy hol van most szívszerelmetek, az EU. Meg, hogy a nemzetállamok a XIX. század rég elmúlt tévedései csupán. Nyugaton már tolerancia és átjárhatóság van, ami csodálatos gondolat ugyan, és Orbán alapvetően a köcsög, de most pár hónapig legyen mégis úgy, ahogy Orbán akarja már régóta.

Valamelyik utazósblogodat is folytathanád, ami régen olyannyira népszerű volt. Tudod, „enni Wuhanban”, amelyikben a dobogó kobraszívről meg denevérlevesről áradoztál. Az irániak jófejségéről, meg arról, hogy Olaszország is mennyivel előrébb jár már nálunk. Esetleg, hogy a menekültek befogadásának kockázata minimális, és biztos nem fognak majd erőszakkal kimászkálni a karanténból. Vagy éppen az a baj, hogy továbbmennek.

Tudom, hogy most nagyon kérdeznél, de inkább írj! Sőt, olvass! 2-5 évvel ezelőtti önmagadat mondjuk. Aztán a végén lehet, hogy arra jutsz, amire a napokban Vértes András. 😉 Én amúgy azt se bánom, ha ezt folytatod, és a társadalmunk termel majd rá megfelelő immunreakciót.

Persze, tudom, hogy az általad elképzelt kis világod szerint most aztán tényleg te vagy az univerzum (ez már önmagában is hazugság amúgy) középpontja, és most fogsz aztán különösen járványügyi szakembereket, tisztifőorvosokat meg ezredeseket csicskáztatni a sajttájon, de az a helyzet, hogy ez még békeidőbeli jogrendben sem áll fent.

Inkább menj haza, és maradj is ott! Végezz valami igazán értelmes tevékenységet, pl online csatahajózás.