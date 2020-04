Kedves kelet-európai munkavállaló!

Meg úgy általában bárki, aki nem a világ fejlettebb, toleránsabb, demokratikusabb részéből jössz. Világjárvány idején néhány apró változást szeretnék bejelenteni számodra.

Szóval az van, hogy bár alapvetően és nagyon őszintemélyen hiszek a munkaerő, az emberek és a tőkém teljesen szabad áramlásában, továbbá a lebontott nyitotthatárok legkeményebb híve vagyok, most, ebben a különleges helyzetben mégis menj innen a fenébe légyszíves!

A világ egy nagy falu. Lassan 25 éve hazudozom neked ezt a tévécsatornámon, amelyet a béna kis országodba telepítettem és a propagandán túl még szépen is tejelt nekem, de most a nagy faluból szépen hazamész a saját kis béna országodba, amíg el nem múlik a vész.

Értve vagyok?

Jó, tudom, nyilván te is elhitted, hogy hazulról durcásan eljőve végre hihettél abban a buta mesében, hogy mi itt megbecsüljük a te nélkülözhetetlen munkádat, de hát Maréna, veled még viccelni se lehet? Kellettél nagyon, amikor épp olyan időket élünk, de most inkább nem szeretnénk megfertőződni a hazádból importált furcsa vécézési szokásaid vagy a családon belüli testi kapcsolataid okán, amelyeket onnan, a barbaricumból hoztál ide. Nem mintha mi olyan sokat fürdenénk a Művelt Nyugaton, meg a pincékbe se véletlenül nem engedtünk le takarítani, de most inkább arra kérünk, hogy menj szépen haza. Az se baj, ha pont te viszed haza innen a vírust, oda az Oltontúli kis világodba.

Pont leszarjuk mi, hogy mi van ott.

Most a védelmünk minden energiáját a Mediterráneumra fókuszáljuk úgyis. Nem, ez nem azt jelenti, hogy lényegi segítség megy oda, hanem, hogy megmondjuk, mit csinálnak rosszul és miért nem adunk pénzt nekik.

Egy most a lényeg, hogy nehogy kínai telefongyártól merj elfogadni ingyenmaszkokat a járvány idején, te köcsög, mert azokkal akár le is hallgathatnak téged, ami mereven idegen a mi transzparens Nyugati Világunktól. Erre fogunk nagyon figyelni, és őrködni innen, az Európai Unió szívéből. Mást sajnos nem tudunk adni, de nem is kell, ha olyan mélyen hiszel ebben az egyesült eszmében otthon, mint mi magunk itt 3 hónapja, amikor még tudományosan lehetetlen volt bármiféle ázsiai vírus behurcolása a fejlett és nemes európai kontinensre.

Ja, és alá kéne írni még itt egy kizárási szándéknyilatkozat előszándékának memorandumát a többi keletnéppárti képviselővel. Ezt szépen aláírod! Idejössz érte! Igen, ez most nélkülözhetetlen mozgás, mert a vírus terjedhet nyugodtan, de despoták ne mondhassák már meg a saját országukban, hogy miképpen védekezzenek ellene. A hétvégi vidámműsorunkba máris beraktuk. Az ovisok is ezt fogják nézni rajzfilmben. Úgyis mindenki otthon kuksol.

Tudtad amúgy, hogy milyen kurva híres a mi humorunk?

Egyedül nekünk van csak ilyen. Nagyon fogsz kacagni. Magam rendeztettem meg a teljesen független közszolgálati csatornánkon. Orbán lesz benne a főgonosz! Váratlan fordulat, mi? A mi operatív törzsünk úgy gondolja, hogy a passzív nyájimmunitás majd megvéd mindentől, de Orbán ellen aktívan kell védekezni. A vírus legyőzésénél is sokkal fontosabb, hogy most ne juthassanak Orbán kezébe bizonyos jogok, mert alapvetően kötelességünk megőrizni a Demokrácia minden értékét.

Na, felengedem a sorompót, és már itt se vagy!

Ha az egésznek vége, várunk vissza a legmélyebb eNberi érzelmekkel, ígérem. Addig bírd ki még egy kicsit!

Milyen jó most, hogy nem adtad le a régi hazád útlevelét, mi?

Pedig 2011 óta fenyegetőzött ezzel a neten, de most jól fog jönni. Alig pár hónap, és találkozunk. Persze, ha lesz még EU, vagy a te szar kis országodat nem zárjuk ki addig onnan is.

***

Az új Anschluß által egyesített Ausztrália-Németország voltam, servußtok!

***

Ui: Ja, és haza ne merj menni, te lengyel kutya, ha amúgy a szart puculod a nyugdíjasaink alól, vagy a satnya zöldségeinket szeded le, mert ezeket a fárasztó és gyalázatos munkákat továbbra se mi, felsőbbrendű, művelt népek akarjuk elvégezni.