Legközelebb hidrogénbombát dobnak ránk?

Kissé meghökkentő aránytalanság, hogy nagyszerű amerikai államférfinők nyílt levelet fogalmaztak az Auróra nevezetű, hányadék kommunista italmérés érdekében.

A kocsma ideológiai társutasa, a Mérce.hu a következőképpen számolt be az elképesztő eseményről. „Közös nyiltakozatban ítélik el amerikai kongresszusi képviselők azt, hogy Budapest 8. kerülete végleg be akarja záratni az Auróra Közösségi Házat, a kiszivárgott emailjük szerint a »helyi lakókra hivatkozva.« Steny Hoyer (D-Maryland) a Demokraták képviselőházi frakcióvezetője, Gwen Moore (D-Wisconsin) és a kongesszusi Helsinki Bizottság rangidős tagja, Ben Cardin szenátor (D-Maryland) i közös nyilatkozatában az olvasható, személyes látogatásuk során meggyőződtek az Auróra közösségi szolgáltatásainak hasznosságáról, és a helyi civil társadalomban betöltött fontos szerepéről, éppen ezért a bezáratási kísérletet is a legszigorúbban ítélik meg: »A magyar jogállamot a leggyengébb indokokkal térítik el, hogy egyetlen politikai párt érdekeit szolgálja.« – jelentette ki Hoyer frakcióvezető.”

Jó, hogy nem dobtak ránk hidrogénbombát!

Pedig bárhogyan is nézzük, ez csak egy sima kocsma. A legsilányabb fajtából. Kinézetében a ‘90-es évek leghitványabb vidéki Áfész italméréseinek színvonalát idézi, láthatóan a farostlemez és a kosz dominál. Talán emiatt is lett a kommunista puritánsággal fennhéjázó, gömbölyded, színes hajú és leszbikus szociológushallgató lányok, valamint a váll nélkül élő, de magunknak erős munkáskezeket rajzoló bölcsészfiúk kedvelt helye.

Hogy érezzük, mennyire meghatározó kulturális jelenség és megőrzésre méltó hely az Auróra, és mennyire megdöbbentő, hogy az Egyesült Államok kongresszusának tagjait rávették arra, álljanak ki mellettük, érdemes megnézni a Facebook oldalukat, ahol nem csak a forradalmi tettként ott piáló kommunisták számolnak be tapasztalataikról.

„Kaotikus kiszolgálás. bejutni csak 100 db dohányzó emberen lehet, akik a cigijüket leginkább csak a ruhádba tudják nyomni. Extra poén a random arc, aki a pince bejáratában áll és adományt gyűjt kötelező jelleggel. Majd miután mondod neki, h akkor inkább mész, akkor “Takarodjál, faszfej” felkiáltással búcsúztat. Stílusból 5-ös :)” „Fertő, a lehető legrosszabb mételyképző az Auróra.” „Nagyszerű programok vannak ,viszont kicsit szarul esett,amikor múlt szombaton meleg arany ászokat akartatok rámsózni 500 ft ért -nem először. Vendéglátásból lenne mit tanulnotok.”

Látható hát, hogy nem véletlenül a legrosszabb vészkorszakot idézi fel a demokrata képviselőkben a hely bezárására irányuló szándék.

Mi lenne velünk az Auróra nélkül?

Mert még ha igaz is lenne az az állítás, miszerint az Auróra nem pusztán egy sima becsületvesztő, hanem a haladó ellenzék szívcsakrája, akkor is nevetséges aránytalanság ez a nyílt levél. De az Auróra nem más, mint egy szar, büdös, igénytelen és mocskos kocsma, aminek egyetlen célja, hogy az igénytelen, lusta, dologtalan, önmagát lázadónak és forradalmárnak képzelő belvárosi kommunista kölyöknek valamiféle bevételt képezzen, nehogy a pár sarokkal odébb, a Mekdonálcban kelljen illegalitásban szervezkedniük.

Elvtárs, segítsd a mindenre alkalmatlanokat! – szól ma a kortárs kommunista vörös segély jelmondata.

Ma nem könyveket és élelmiszercsomagot küldenek egymásnak, hanem ócska sört mérnek felülárazva, hülyéknek. Így múlik el a világ dicsősége….

Amúgy nem vagyok biztos benne, hogy az önkormányzatnak nem inkább a lakókat kéne onnan kimenekítenie. Botor dolog volna bezárni az Aurórát, hiszen nincs is jobb dolog, mint mikor a kommunisták önmagukat zárják karanténba, legyenek csak ott egymásnak, basszák egymás nőit (ha erre még képesek), élvezzék a szektás lét minden előnyét! És mi is élvezzük, hogy elbújnak előlünk szervezkedni! Mindenkinek jobb ez így.

A kommunisták mindig is egy hihetetlenül zárt közösség, egy belterjes banda volt, már a legendás pétervári szovjet is egy kocsmában kezdte működését. (Ami érthető, mert a kommunizmus egy akkora faszság, hogy folyamatosan részegnek kell lenni hozzá.) És azért is szükséges számukra ez a belterjesség, mert iszonyúan korlátozott szellemi képességekkel rendelkeznek. Kényelmesebb nekik egymás között. A vita náluk úgy a néz ki, mint mikor Karigeri Kálmánolgával beszélget. Az ellentmondás és az egyéniség teljesen kiveszett ebből a társaságból, csak egyre keményebbeket képesek mondani az ott sem lévő ellenségről, akiket rögtön széttépnének az erős, rajzolt munkáskezeikkel, amint sikerre viszik a forradalmat.

Noha az egész magyar baloldalra jellemző a katonának alkalmatlan minősítés, az Auróra működtetői és törzsközönsége még ebből a nem túl színvonalas társaságból is lefelé lóg ki.

Olyan az Auróra, mint Benke Laci konyhaművészete a ‘60-as években felfuttatott konzerviparra optimalizált szocialista gasztronómiában. Egyáltalán a bezárás felmerülését is maguknak köszönhetik, rájuk különösen igaz, hogy nemhogy egy országot, de még egy italmérést sem képesek normálisan üzemeltetni. A teljes elvadultságukban meggyőződésükké vált, hogy a társadalom igazságtalan és szar, tehát a törvényei is azok, ezért a haladás és a morál nevében nekik felmentésük van azok alól. Nekik nem kell betartani az igazságtalan törvényeket, tehát nem adnak blokkot, nem tartják be a kerület szabályait, szarnak mindenre, hiszen „forradalom van”, ami tulajdonképpen lokális és időleges anarchia.

Már csak arra lennék kíváncsi, hogy a jeles demokrata képviselők és szenátorok mit kaptak a tiltakozás alá biggyesztett aláírásért cserébe? Féláron ihatják a húgymeleg kőbambit? Leszopja őket valamelyik kövérkés szociológushallgatólány? Vagy tényleg elhitték, hogy az Auróra a magyarországi szocialista forradalom szívcsakrája? Megannyi fontos kérdés, és félek, sosem kapok rájuk választ.