Mit köszönhetünk 2019-nek?

Generációs politikát

A kommunisták pont olyanok mint a németek, nem véletlenül a németek találták ki a kommunizmust. Időről időre kitalálják, hogy meg kell valósítani a nemes elméletet és pontról pontra végigmennek a meszesgödrök és tömeges éhhalálok szegélyezte múltkori kísérletük stációin, hogy a végén ők is beledögöljenek. Most például Mao receptjét vették elő, létrehozták az Új Vörös Gárdát, amelyik most megpróbálja elintézni az öregeket, akik úgy tönkretették a bolygót, hogy a gyerekeik egész nap ráérnek az igazságos társadalomról ábrándozni.

Identitáspolitikát

Jó, ez igazából már tavaly elkezdődött, csak senki nem gondolt volna rá, hogy odáig fajul, hogy elnökjelölti vitákban is előveszik az „igazam van, mert néger vagyok” érveket. Végeztek a szoborrombolással, minden fehér szerepet feketék játszanak (fekete szerepeket is feketék), pozitív diszkrimináció pozitív diszkrimináció hátán, és az élet sokkal szarabb lett. Nincs társadalmi béke, mindenki figyeli, feljelenti a másikat, és egy rossz mondat miatt börtönbe csuknak amúgy teljesen ártalmatlan embereket. Mintha nem erről lett volna szó.

Klímahisztériát

Felforr a Bolygó teljesen, ezért a felső-középosztály iskolás gyerekei a legnagyobb szennyezőjénél gyártott, és onnan szennyezve idehajóztatott divatos cuccokban tüntetnek ellene. Ugyanezeknél talált befogadásra az „Érzem, hogy butulok, kevesebbet akarok tanulni!” ellentétpár, mint politikai szlogen. Az egész igazából csak arra volt jó, hogy Molnár Áron ismét ripacskodhasson egy jót.

Felvállalt balos antiszemitizmust

A szemét, köcsög Izrael nem hajlandó fizetni azoknak a szegény sorsú, szerencsétlen, „militáns” palesztin srácoknak, akik soha semmi rosszat nem tettek, de azt csakis Izrael miatt. Kénytelenek voltak felrobbantani sajnos néhány izraeli pizzériát, meg elvágni néhány izraeli torkát, de mindezt csak azért, mert sanyarú gyerekkoruk az izraeli elnyomás miatt volt sanyarú. Ráadásul Izrael már a csipszet meg kólát se engedi be adományként a Hamasz felügyelte palesztin gyerekeknek. És az arab világ Európába telepítését is jelentősen megnehezíti a sok zsidó, mert szegény arabokat kénytelenek őket gyűlölni és megtámadni azonnal őket, amiért évezredeken keresztül nyomorgatták őket a zsidók világszerte. Például többször visszalőttek vagy elfutottak a lincselni kívánó, mosolygós agykutatók elől, ami tűrhetetlen.

A teljesen buta politikusok elképesztő népszerűségét

Már nem is emlékszünk, melyik volt korábban, Fekete-Győr népszerűsége áttörte a 10 százalékos álomhatárt, vagy amikor Ocasio-Cortez az amerikai ifjúság elsöprő többségének lett úgy a hőse, hogy legtöbbször azt sem tudja, éppen hol van. Az egyik atomerőműnek nézi a napelemet, a másik egy olyan kerítés előtt fakad sírva, amelyik mögött nincs semmi, de mégis ünneplik őket ország- és világszerte. Eddig rendszerhiba volt a buta politikus, idén rendszer lett belőle. Egyetlen örömünk, hogy az összes buta politikus baloldali.

A Föld különböző szerveit

A jégsapka a Föld hűtőgépe, az Amazonas a föld tüdeje, Gréczy pedig a DK fasza. A tények már nem számítanak, csak hogy lehessen nagy nyilvánosság előtt könnyezni az olyan egyáltalán nem váratlan események miatt, minthogy nincs víz az időszaki folyókban nyáron, az erdők meg időnként kigyulladnak. A „Mind meghalunk, bánjátok meg bűneiteket!” táblát cipelő koszos ürgét már senki nem neveti ki, hanem bekísérik egy hatalmas épületbe, ahol a politikusok felállva tapsolnak neki, miután előadta a világvége-jóslatát. Valószínűleg nem hülyült azért meg mindenki, de igyekszik mindenki hülyének tetetni magát, mert ebben látják a népszerűséghez vezető utat.