Rasszista liberálisok

Azt már tudjuk, hogy a gyűlölködés és a cenzúra belefér a liberális világnézetbe, de a fenti két, látszólag ellentmondó értelmű szót egymás mellett ritkán lehet látni, főleg ilyen sorrendben. Mégis, sajnos ez a szomorú igazság. Világszerte látható jelenség ez, most éppen az Egyesült Államokban villant ki a foguk fehérje libsi barátainknak. Legújabb közellenségük Kanye West, akit hiába nehéz keményvonalas nácinak tekinteni, ugyanis néger, de már ez sem számít.

Kanye West Candace Owens, a fiatal, fekete, konzervatív-republikánus politikai kommentátor gondolatait támogatta egy tweetben, ebből indult ki a balhé. A popsztár óriási bűnt követett el, de rátett még egy lapáttal, kiírta ugyanis, hogy kedveli Trumpot, akit tesónak nevezett és méltatott. Ezen kívül arra inspirálta a feketéket, hogy gondolkozzanak picit többet (értsd: ne támogassák automatikusan a demokratákat). Később több tweetet is megosztott – sokszor az ellene induló támadásokra reagálva –, egyikben például felhívta a figyelmet, hogy Barack Obama nem sokat törődött a feketékkel, csak kihasználta őket.

Ennél nagyobb bűnt nem lehet elkövetni a baloldali-liberális tengely ellen Amerikában.

Egy olyan fekete ezt nem teheti meg, mint Kanye, akit milliók imádnak és a popkultúra egyik ikonja. Itt most nem az a kérdés, hogy veri-e a feleségét vagy nem, elvonókra jár-e, szeretjük, vagy nem szeretjük a zenéjét. A tény az, hogy rengeteg embernek példakép, és emiatt fontos, amit mond.

Pánikot is okozott ez a nyílt üzenet a libsiknél, egyből nekiestek a szabad gondolkodás és véleményszabadság hazájában. Mert olyan nincs, hogy a filmsztárok, énekesek, celebek közül Trumpot szeresse valaki, vagy csak ne gyűlölje, esetleg konzervatív nézetei legyenek, a republikánusokat támogassa, vagy a nemi világnézetét tekintve megálljon két gendernél a lehetséges végtelen helyett. Nem léphet ki ebből a gittegyletből büntetlenül senki, kritikát nem fogalmazhat meg a baloldallal szemben, főleg, ha híres ember. Pláne, ha fekete.

Az pedig aztán különösen elképesztő, ha egy fekete megszólítja a többi feketét, hogy ne feltétlenül a demokratákat támogassák, gondolkozzanak, elvégre szabad emberek, független lények. Vagy ki merjenek állni, ha mást gondolnak, mint ahogy ezt a szabad világban elvileg mindenki megteheti, sőt erre bátorítják az emberfiát. Ha valaki fiúnak születik, de nőként akar élni, akkor megtapsolják, ha valaki a liberális fősodor ellen megy, vagy csupán a hagyományokat tiszteli és mondja el a véleményét, akkor eltiporják. Ezt jelenti manapság liberálisnak lenni. Pedig korábban nem volt szitokszó.

Mára deviáns tulajdonságok gyűjtőfogalmává silányították.

Az amerikai függetlenobjektív média üzenete pedig az, hogy West mentális problémákkal küzd, sőt az egyik tévéshowban sikerült egy olyan frappáns jelenetet összerakni, melyben egy néger nő kavargatja a kávéját és idézi Kanye Westet, majd a végén kiderül, hogy hipnózis alatt volt, vagy belekevertek valamit a kávéjába, azért beszélt ennyi sületlenséget. Szóval ezt sikerült felmutatni, gúnyt, megalázást, hülyének nézést.

Az ilyen reakció jelenti a cenzúrát, véleménydiktatúrát.

Érdekes megemlíteni Kanye West feleségét, Kim Kardashiant, aki a demokratáknak, Hillary Clintonnak gyűjtött pénzt a 2016-os kampányban. Bár ő nem ért egyet a férje politikai nézeteivel, felháborítónak tartja, hogy miért ne gondolhatná azt, amit akar? Miért bűn másként gondolkodni, miért támadják ezért, miért nevezik őrültnek a férjét? Pedig ez lenne a valódi liberalizmus, elfogadni a másságot, nem?

Érdemes elgondolkodni azon, hogy akik elvileg az emberi jogokért állnak ki, azok rabszolgaként láncolják magukhoz az elesetteket, kiszolgáltatottakat és sötétségben tartják őket. És ezt nem én mondom, hanem fekete emberek a saját fekete társaikról és az őket kézben tartó demokratákról. Ezért lépett működésbe a kegyetlen ellenkampány, a baloldal minden szövetet átjáró médiagépezete.

Nem kell feketének lenni egyébként ehhez, aki konzervatív, egészséges és hagyományos gondolatokat oszt meg vagy hirdet, azt egyből pellengérre állítják. A mai liberálisok legnagyobb ellensége az egészségesen gondolkodó, önmagával rendben levő ember. Őket kell eltorzítani, látszatszabadságot adni nekik és pincesötétségbe zárni az agyukat, a devianciát kívánatossá és elfogadottá tenni számukra.

Az olyan helyeket nem szeretik, ahol az egészséges felfogás uralkodik, ahol például a normális család az érték, attól borzasztóan irtóznak.

Akik valójában rasszizmust szítanak, azok ők, a mai liberálisok.

Ők nem szeretik a békét, nekik fontos különböző bőrszínű és vallású emberek egymással szembe állítása, mert valódi üzenet nélkül csak a zavarosban tudnak halászni.

Itthon is csak akkor sivalkodtak, amikor tőlük eltérő vélemények is eljutottak az emberekhez, azt egyből diktatórikus fideszvilágnak címkézték. Ránk most különösen haragszanak is, mert az utóbbi években eltűnt a nyomasztó liberális túlsúly, márpedig liberálisnak lenni csak akkor jó, ha ők nyernek választást, a teljes médiát uralják, elnyomják a másként gondolkodók hangját és minden lapot ők osztanak ki a játékban.

Az itthoni tüntikézők és az őket irányító élcsapatnak is jobb, ha a maguk érdekében belátják, egyszerűen nem sikerült megfelelő üzenetet küldeni az általuk sötét bunkónak tartott népnek, akik viszont elsöprő többséggel nem rájuk szavaztak.