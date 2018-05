This is America

Kering mostanában a neten egy hihetetlenül népszerű klip, mely az emberjogi harcosok és a világ egyenlőségét biztos kézzel egyengető álliberálisok között osztatlan sikert arat. Kövér, sokszínű könnycseppek gyűlnek a szemekben, végre valaki őszintén felemeli a szavát az amerikai feketék védelmében ezekben a vészterhes időkben.

A Childish Gambino és egy Donald Glover nevű fekete énekes közös dalának címe: This is America. Dalban mondják el, hogy nekik mit jelent Amerika, mi történik jelenleg a hazájukban. Gyengébb idegzetűek már most hagyják abba az olvasást, mert rosszabb lesz, mint egy hentelős zombifilm, hiszen ez a véres valóság, melyben a vadállati fehérek gonosztetteiről lesz szó.

A klip története egyszerű, de mégis szívdobogtató. Donald Glover félmeztelenül indít, afrikai dallamokra lejt kedves táncot, aztán jön a durvulás, hiszen hirtelen előkerül a pisztoly és egy másik, békésen gitározgató, fején zsákot viselő néger testvért lő fejbe a mi Donaldunk. Akinek van füle, hallja, akinek van szeme, látja, hogy valójában fehér kéz süti el a fegyvert, ugyanis a klip többi részében folyamatos és egyértelmű utalások történnek arra, hogyan nyomják el és mészárolják le a békés fekete állampolgárokat a rasszista és gonosz, sőt elmebeteg fehérek.

És ez így megy négy percig. Glover elvtárs tekereg, mintha viszketne neki, a háttérben meg megy a négeraprítás.

Azért nézzük meg, mi lenne, ha szabadjára engednénk a mélyen bennünk szunnyadó, fehér felsőbbrendű gondolatokat, melyeket magunk között csak józan észnek hívunk. 2016-os adatok szerint az Egyesült Államokban a feketék elleni gyilkosságok potom 90%-át feketék követték el. Magyarul egymást lövik és kaszabolják. A négerek huszonötször több gyilkosságot követnek el, mint a fehérek. Jöjjön még egy igazán sokkoló adat: fekete-fehér relációt tekintve a négerek kétszázszor, leírom még egyszer, kétszázszor több gyilkosságot követnek el fehér ember ellen, mint fordítva. Ha a népességre leosztva tekintjük az adatokat, az alábbi ábra jól mutatja ezt az aljas fehér elnyomást:

A sokkal kisebb fekete populáció sokkal több bűncselekményt követ el, mint a fehér népesség, főleg úgy durvák az adatok, ha az alsó ábrán megnézzük, hogy közel 200 milló fehér és 38 millió fekete lakosról beszélünk.

Most akkor ki a veszélyesebb, kitől is kell valójában félni?

Vicces jelenet a klipben a dél-afrikai gwara-gwara tánc bemutatása is, mellyel utalnak az apartheid bűneire, a fehér ember aljasságára. Ezzel is öngólt lőttek, hiszen a Dél-Afrikai Köztársaságban jelenleg fehér népirtás zajlik, válogatott kegyetlenséggel ölik a fehér farmerokat, államilag hozott törvények alapján akarják elvenni a földjeiket és elűzni vagy elpusztítani őket.

Ezek alapján a zenemű és az üzenet nem más, mint olcsó és aljas uszítás.

Nemrég – ahogy írtunk is róla – Kanye West kiállt Donald Trump, amerikai elnök mellett és felszólította a feketéket, hogy kicsit ébredjenek már fel, nem feltétlenül a demokraták szekerét kell tolni, mert nem védik meg őket, csak kihasználják. Lett is nagy felháborodás, meggyanúsították, hogy mentális problémákkal küzd, őrült, drogos, részeg. A megszólalásának viszont komoly következménye lett, ugyanis a feketék körében megduplázódott, 8-ról 16 százalékra nőtt Trump elnök népszerűsége.

A baloldalon teljes volt a pánik, hiszen a megbízható fekete szavazók elpártolása komoly érvágás lenne a demokratáknak.

Ne feledjük, hogy eddig csak meg kellett lengetni a rasszkártyát és minden rendben volt.

Most, hogy ébredeznek a feketék, egyrészt oda kell lépni, másrészt szerencsére a talonban azért az illegális bevándorlók jelenthetik a mentőövet, akiket korlátozás nélkül engednének be és szinte egyből állampolgárságot is adnának nekik.

Ismerős ez a helyzet, hiszen az európai libsik is ezt csinálják. Ahogy az is ismerős, hogy ha kell, saját hazájukat is elárulják, vaskos és gusztustalan hazugságokkal, az emberek tökéletes hülyének nézésével próbálnak színpadon maradni, mert egyéb muníciójuk, tervük, elképzelésük nincsen.

Ennek tükrében érdemes nézni ezt a csodás videóklipet.

A feketéket folyamatosan áldozatszerepben akarják tartani az egyenlőség bajnokai, nekik ez az érdekük. Karámon belül kell maradniuk, nehogy átcsatangoljanak máshová, ahol esetleg jobb dolguk lenne, így sötétséget kell biztosítani számukra. Ehhez pedig ilyen és ehhez hasonló hazug, rasszizmust szító akciók kellenek, mert egy ilyen klip nem üzen mást, csak azt, hogy gyűlöljük a fehéreket, tartsuk fenn a mostani állapotot, játsszuk ki egymás ellen a különböző bőrszínű embereket. Fehér rémuralommal riogatnak, próbálják megérinteni a megalázott és lenézett néger populáció lelkét, hiszen úgy érzik, hogy aki ezt megnézi, egyből felhorgad benne az elnyomás fájdalma és ráébred, Trumpra csak a rasszista, tömeggyilkos fehérek szavaznak, feketéknek ott semmi dolga.

Az alkotás lezárása is méltó az előtte történteknek,a fekete Glover rémülten fut az őt kergető fehérek elől, hiszen aki kimondja az igazságot, azt levadásszák, eltüntetik, megalázzák, elpusztítják.

Sajnos tényleg így van, csak a színek nem stimmelnek…